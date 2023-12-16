Серия взрывов в Киеве: рой дронов атаковал столицу Украины (ВИДЕО)

Ночью 16 декабря в Киеве гремели взрывы: рой дронов атаковал столицу Украины. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что на Киев направлялись несколько групп «Шахидов», в том числе со стороны Черниговской области.
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