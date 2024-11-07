На территории Кировградского городского округа проходит 2 этап профилактического мероприятия «Должник»

С 11 по 15 ноября 2024 года на территории Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил будет проводиться 2 этап профилактического мероприятия “Должник”, целью которой является повышение взыскаемости ранее наложенных административных штрафов.
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