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На территории Кировградского городского округа проходит 2 этап профилактического мероприятия «Должник»

С 11 по 15 ноября 2024 года на территории Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил будет проводиться  2 этап профилактического   мероприятия “Должник”, целью которой является повышение взыскаемости ранее наложенных административных  штрафов.

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