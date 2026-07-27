Рязанские полицейские выявили более десяти нарушений миграционного законодательства

Полицейские в рамках выездных проверок обнаружили 14 административных правонарушений, связанных с правилами въезда, выезда, пребыванием и транзитным проездом, порядком осуществления трудовой деятельности, правил пребывания иностранцев в РФ, представлением ложных сведений либо подложных документов при миграционном учете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии