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Совет Евросоюза: до июля может вступить в силу закон о наращивании производства боеприпасов для поставок на Украину

Совет Евросоюза: до июля может вступить в силу закон о наращивании производства боеприпасов для поставок на Украину

Переговорщики от Совета Европейского Союза и Европарламента достигли соглашения по закону об общеевропейском финансировании производства боеприпасов и ракет в странах Евросоюза для поставок на Украину и пополнения собственных запасов.

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