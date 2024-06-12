Украина терпит поражение в арабском мире

Украина проигрывает коммуникацию с арабским миром России и другим мировым игрокам. Об этом в эфире «Украинского медиа-центра» заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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