Суд утвердил приговоры шести фигурантам дела «Весны»: до 12 лет

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 8 октября отклонил жалобы защиты четверых осуждённых по делу движения «Весна»*, оставив в силе сроки от 7,5 до 12 лет колонии общего режима, назначенные Санкт-Петербургским городским судом в апреле.
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