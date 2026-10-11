Суд утвердил приговоры шести фигурантам дела «Весны»: до 12 лет

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 8 октября отклонил жалобы защиты четверых осуждённых по делу движения «Весна»*, оставив в силе сроки от 7,5 до 12 лет колонии общего режима, назначенные Санкт-Петербургским городским судом в апреле.