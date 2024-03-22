Рогов: действия российской армии отрезвили иностранных наемников ВСУ

Систематические удары армии РФ поубавили пыл иностранных наемников — после серии ударов и, как следствие, серьезных потерь начался их отток из оккупированной части Запорожской области, сообщил в беседе с РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.