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Россиянам с гипертонией белого халата дали советы

Россиянам с гипертонией белого халата дали советы

Врач-кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, что такое гипертония белого халата. Об этом пишет RT. По словам медика, это ситуация, когда у пациента давление поднимается на приеме у врача, а дома, в привычной обстановке, остается нормальным.

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