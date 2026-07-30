Россиянам с гипертонией белого халата дали советы

Врач-кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, что такое гипертония белого халата. Об этом пишет RT. По словам медика, это ситуация, когда у пациента давление поднимается на приеме у врача, а дома, в привычной обстановке, остается нормальным.
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