Происшествия

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя регионального министра, руководителя областного учреждения и директора коммерческой организации, обвиняемых в...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» и руководителя коммерческой организации, обвиняемых в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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