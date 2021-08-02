В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя регионального министра, руководителя областного учреждения и директора коммерческой организации, обвиняемых в...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» и руководителя коммерческой организации, обвиняемых в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных ч.