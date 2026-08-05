Группировка "Запад" уничтожила пехоту и пункты запуска БПЛА R-18 в ДНР

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бойцы 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" уничтожили живую силу и пункты управления беспилотников R-18 ("Баба-яга") ВСУ на краснолиманском направлении СВО в ДНР.
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