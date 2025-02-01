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ЕС может включить в 16-й пакет антироссийских санкций 50 категорий товаров

Евросоюз планирует включить 50 категорий товаров в 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, обсуждавший этот вопрос с властями Казахстана в ходе визита в Астану, заявил в интервью казахстанскому телеканалу Silkway.

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