ЕС может включить в 16-й пакет антироссийских санкций 50 категорий товаров

Евросоюз планирует включить 50 категорий товаров в 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, обсуждавший этот вопрос с властями Казахстана в ходе визита в Астану, заявил в интервью казахстанскому телеканалу Silkway.