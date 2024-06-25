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  • Татьяна Бушмелева
    А что министерство образования? Там образованием детей им кто-то запретил заниматься? В общем ещё она профанация. М...Татьяна Велес при...

Стилист Руслан Юрша: «Четыре года я не выходил в свет»

Стилист Руслан Юрша: «Четыре года я не выходил в свет»

Стилист Руслан Юрша всегда был одним из ярких участников столичной светской жизни. Неоднократный победитель премии «Стилист года», лауреат Всероссийского конкурса парикмахерского искусства «Золотые ножницы», дизайнер, имиджмейкер, автор трех эксклюзивных коллекций, шоу-показов, участник и гость телевизионных шоу — это все он, Руслан.

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