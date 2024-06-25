Стилист Руслан Юрша: «Четыре года я не выходил в свет»

Стилист Руслан Юрша всегда был одним из ярких участников столичной светской жизни. Неоднократный победитель премии «Стилист года», лауреат Всероссийского конкурса парикмахерского искусства «Золотые ножницы», дизайнер, имиджмейкер, автор трех эксклюзивных коллекций, шоу-показов, участник и гость телевизионных шоу — это все он, Руслан.