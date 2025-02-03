Медвежий угол
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Медвежий угол

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В расход идут первыми: ВСУ специально отправляют на смерть русскоязычных

В расход идут первыми: ВСУ специально отправляют на смерть русскоязычных

БлокнотРУ На передовую киевский режим отправляет прежде всего жителей русскоязычных регионов страны.

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Комментарии
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Eduard
Уж точно не из Лоьвовской области набирают!
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леонид рыбаков
вот что с людьми делает пропаганда .А У НАС ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ ВО ВЛАСТИ И ВАХХАБИЗМ ЦВЕТЕТ ВО ВСЮ ПРОПОВЕДНИКИ АРАБСКИЕ И ТУРЕЦКИЕ НАШЛИ В СТРАНЕ НЕ ПАХАНОЕ ПОЛЕ --ХОТЯТ В ПУСТЫНЮ ПРЕВРАТИТЬ ----ПОКА У НИХ ВСЕ УСПЕШНО     А У МНОГИХ ЧИНОВНИКОВ И СИЛОВИКОВ ОТ ПЛОВА МОЗГИ БАРАНЬИМ ЖИРОМ ЗАПЛЫЛИ В ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИГРАЮТ ЗА СЧЕТ НАРОДА КОРЕННОГО  ----П Р Е Д А Т Е Л И   В ЗАКОНЕ
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