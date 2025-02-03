В расход идут первыми: ВСУ специально отправляют на смерть русскоязычных

леонид рыбаков

вот что с людьми делает пропаганда .А У НАС ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ ВО ВЛАСТИ И ВАХХАБИЗМ ЦВЕТЕТ ВО ВСЮ ПРОПОВЕДНИКИ АРАБСКИЕ И ТУРЕЦКИЕ НАШЛИ В СТРАНЕ НЕ ПАХАНОЕ ПОЛЕ --ХОТЯТ В ПУСТЫНЮ ПРЕВРАТИТЬ ----ПОКА У НИХ ВСЕ УСПЕШНО А У МНОГИХ ЧИНОВНИКОВ И СИЛОВИКОВ ОТ ПЛОВА МОЗГИ БАРАНЬИМ ЖИРОМ ЗАПЛЫЛИ В ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИГРАЮТ ЗА СЧЕТ НАРОДА КОРЕННОГО ----П Р Е Д А Т Е Л И В ЗАКОНЕ