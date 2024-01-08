Киркоров передаст гонорар за участие в телешоу жителям Белгорода

Филипп Киркоров принял решение передать свой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода.
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