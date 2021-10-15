Панама легализовала марихуану

Панама стала первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса. Закон, разрешающий употребление марихуаны в медицинских целях на территории республики, подписал президент Лаурентино Кортисо, – сообщает испанское агентство EFE.
Панама стала первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса. Закон, разрешающий употребление марихуаны в медицинских целях на территории республики, подписал президент Лаурентино Кортисо, – сообщает испанское агентство EFE.
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