Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. «Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи», — заявил патриарх.