Небензя назвал принятие резолюции победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 27 октября, заявил, что принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленном прекращению огня, является победой здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма, и призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к этому призыву, – сообщают СМИ.