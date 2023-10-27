Небензя назвал принятие резолюции победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 27 октября, заявил, что принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленном прекращению огня, является победой здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма, и призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к этому призыву, – сообщают СМИ.
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