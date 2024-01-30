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В Госавтоинспекции Кировграда прошла акция «Студенческий десант»

В целях формирования позитивного общественного мнения  о деятельности ОВД, 26 января в  отделении ГИБДД Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кировградское»  для  учащихся 3  курса  Кировградского филиала ГАПОУ СО «УГК им.

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