В Госавтоинспекции Кировграда прошла акция «Студенческий десант»

В целях формирования позитивного общественного мнения о деятельности ОВД, 26 января в отделении ГИБДД Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кировградское» для учащихся 3 курса Кировградского филиала ГАПОУ СО «УГК им.
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