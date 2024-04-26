В Петербурге с 10 по 11 мая пройдет праздник корюшки  

В Петербурге пройдет праздник корюшки. Об будет длиться два дня на Заячьем острове. На Заячьем острове пройдет праздник корюшки с 10 по 11 мая 2024 года, сообщил пресс-центр государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).