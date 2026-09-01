Путин назвал Уиткоффа и Кушнера желанными гостями в России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер всегда желанные гости в России, Москва с удовольствием работает с ними.
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