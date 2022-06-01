Поисковики «Дальневосточного фронта – 2022» продолжают находить личные вещи советских солдат на Сахалине

На обследуемой территории было обнаружено большое количество осколков, гильз, магазин к пистолету-пулемету Шпагина и переноска для дисков пулемета ДП-27.
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