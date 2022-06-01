Поисковики «Дальневосточного фронта – 2022» продолжают находить личные вещи советских солдат на Сахалине

Поисковики «Дальневосточного фронта – 2022» продолжают находить личные вещи советских солдат на Сахалине

На обследуемой территории было обнаружено большое количество осколков, гильз, магазин к пистолету-пулемету Шпагина и переноска для дисков пулемета ДП-27.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх