Клаксон
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Клаксон

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Chery предлагает велосипед

Chery предлагает велосипед

Китайская автомобильная марка Chery предложила россиянам свой фирменный городской велосипед. Как отмечает компания Chery, ее велосипед предназначен «для спокойных прогулок по паркам, поездок по асфальтированным улицам и передвижения на небольшие расстояния».

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