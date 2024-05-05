Chery предлагает велосипед

Китайская автомобильная марка Chery предложила россиянам свой фирменный городской велосипед. Как отмечает компания Chery, ее велосипед предназначен «для спокойных прогулок по паркам, поездок по асфальтированным улицам и передвижения на небольшие расстояния».
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