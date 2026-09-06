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Крымская газета

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов награждён орденом «За доблестный труд»

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов награждён орденом «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин наградил Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова орденом «За доблестный труд».

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