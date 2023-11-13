Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    ФУУУУУУ  КАКОЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ. Какой народ такие и правители. Сам народ их выбирает.К нам сегодня при...
  • Александр
    В себя придите.«Самолет значител...
  • maiop maiop
    А У НАТО карт НЕТ И  КАРАНДАШАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ УМЕЮТ.Риттер заявил, чт...

Российский десантник, осужденный на 15 лет, отправился в зону спецоперации

Российский десантник, осужденный на 15 лет, отправился в зону спецоперации

Отставной майор спецназа ВДВ, осужденный на 15 лет, отправился в зону СВО Отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов, осужденный на 15 лет, отправился в зону специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Каблучко
Правильное решение. Во все времена во всех армиях мира были штрафотряды. Ну набедокурил, иди исправляй, а там как карта ляжет. Или герой или финал. Мужской поступок, уважаю
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх