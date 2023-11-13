Российский десантник, осужденный на 15 лет, отправился в зону спецоперации

Отставной майор спецназа ВДВ, осужденный на 15 лет, отправился в зону СВО Отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов, осужденный на 15 лет, отправился в зону специальной военной операции (СВО).
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