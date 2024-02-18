Чрезмерное потребление сладкого родителями увеличивает риск заболеваний у потомства

Согласно исследованию, проведенному бразильскими учеными, у потомства крыс, потребляющих чрезмерное количество фруктозы, уже в раннем возрасте развиваются нарушения вегетативной нервной, сердечно-сосудистой и метаболической систем, что повышает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет и ожирение.