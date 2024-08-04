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Рябков: Россия может развернуть ядерные ракеты в качестве ответа Западу

Рябков: Россия может развернуть ядерные ракеты в качестве ответа Западу

Если Путин или российское военные скажут о необходимости размещения спецбоеприпасов на определенных носителях, то "так оно и будет" России может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада.

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