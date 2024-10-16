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Врач допустила возникновение у выжившего в Охотском море болезней из-за стресса

Врач допустила возникновение у выжившего в Охотском море болезней из-за стресса

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Красноярском крае Алена Миронова в беседе с журналистами рассказала, какие неприятные "сюрпризы" со стороны здоровья могут ожидать выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина .

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