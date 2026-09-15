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Россияне признались, какие профессии считают самыми престижными в 2026 году

Россияне признались, какие профессии считают самыми престижными в 2026 году

Лидируют IT‑специалисты, инженеры и квалифицированные рабочие В 2026 году россияне по‑прежнему отдают приоритет профессиям в сфере технологий и реального сектора экономики.

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