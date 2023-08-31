Вернон Кэри перейдет в «Каршияку»

32-й номер драфта-2020 Вернон Кэри (22 года, 206 см) продолжит карьеру в турецкой «Каршияке». Поиграв за «Шарлотт» и «Вашингтон», Кэри получил еще один шанс, подписав контракт с «Ютой» в прошлом сезоне, но так и не смог закрепиться в Солт-Лейк-Сити.