Во Владимире по обвинению в получении взятки задержан глава «Владупрадора»

Ему инкриминируют получение вознаграждения от коммерческой фирмы еще летом 2022 года. Об этом 8 августа сообщили в региональном Управлении ФСБ и в Следственном управлении СК России по Владимирской области .
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