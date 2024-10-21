Konstantin Kokoshkin/Globallookpress "Пятую колонну" искали не там. Выяснилось, где в России массово скрываются противники СВО.
"Пятую колонну" искали не там: Выяснилось, где в России массово скрываются противники СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Швецов
Ярые враги России. И ничего, живут, процветают и хорошие деньги из бюджета получают...
Ответить
3 час.
Алексей Тан
И ОНА (власть)... как была узурпирована, с начала ... в 1917-ом, потом ПОВТОРНО.. 1993-ем!... так и в Большей её части и осталась... во власти ИНОРОДЦЕВ.
Ответить
3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
РАН давно трабуется реорганизация. Масса институтов не понятно чем занимается. Такие вот академики от философии! Раньше мы гордились нашими академиками физиками, математиками, химиками. А сейчас? Какие есть фундаментальные открытия у РАН? Чем сегодня прославились? Одни скандалы по раздербаниванию бюджетных денег и имущества…
Ответить
1 час.
Свежие комментарии