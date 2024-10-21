"Пятую колонну" искали не там: Выяснилось, где в России массово скрываются противники СВО

Владимир Швецов Ярые враги России. И ничего, живут, процветают и хорошие деньги из бюджета получают...

Алексей Тан И ОНА (власть)... как была узурпирована, с начала ... в 1917-ом, потом ПОВТОРНО.. 1993-ем!... так и в Большей её части и осталась... во власти ИНОРОДЦЕВ.