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"Пятую колонну" искали не там: Выяснилось, где в России массово скрываются противники СВО

"Пятую колонну" искали не там: Выяснилось, где в России массово скрываются противники СВО

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress "Пятую колонну" искали не там. Выяснилось, где в России массово скрываются противники СВО.

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Комментарии
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Владимир Швецов
Ярые враги России. И ничего, живут, процветают и хорошие деньги из бюджета получают...
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3 час.
Алексей Тан
И ОНА (власть)... как была узурпирована, с начала ... в 1917-ом, потом ПОВТОРНО.. 1993-ем!... так и в Большей её части и осталась... во власти ИНОРОДЦЕВ.
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3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
РАН давно трабуется реорганизация. Масса институтов не понятно чем занимается. Такие вот академики от философии! Раньше мы гордились нашими академиками физиками, математиками, химиками. А сейчас? Какие есть фундаментальные открытия у РАН? Чем сегодня прославились? Одни скандалы по раздербаниванию бюджетных денег и имущества…
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1 час.

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