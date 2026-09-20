В Тульской области завершают работу счетные участки викторины

Сегодня в Тульской области завершается работа специально организованных счетных участков просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!»Сегодня в Тульской области завершается работа специально организованных счетных участков просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!» Третий, заключительный день очного этапа проходит во всех муниципалитетах региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Телефонные мошенн...
- АС В Туле подросток ...
- АС В Туле подросток ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым