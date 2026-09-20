В Тульской области завершают работу счетные участки викторины

Сегодня в Тульской области завершается работа специально организованных счетных участков просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!»Сегодня в Тульской области завершается работа специально организованных счетных участков просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!» Третий, заключительный день очного этапа проходит во всех муниципалитетах региона.