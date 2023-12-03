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Введение во храм Пресвятой Богородицы православные верующие отметят 4 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы православные верующие отметят 4 декабря

В понедельник, 4 декабря, православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.Один из великих праздников, связанных с жизнью Божией Матери, православные верующие отметят в понедельник, 4 декабря.

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