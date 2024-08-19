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Головинские вести

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Патриоты Москвы за памятник Защитникам Отечества

Патриоты Москвы за памятник Защитникам Отечества

Горожане хотят установить новый памятник На севере столицы москвичи собирают подписи в поддержку установки мемориала, посвященного героям, посвятившим свои жизни защите суверенитета России и её нравственных и духовных ценностей.

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