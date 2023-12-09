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Лучшие цветовые решения для кухни: варианты интерьера, советы и фото

Выбор цветовой гаммы для кухни является одним из важнейших моментов при оформлении этого помещения. С помощью правильно выбранного оттенка можно сузить или расширить комнату, поддержать выбранный стиль, создать яркие акценты либо скрыть проблемные участки.

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