Умер народный художник РФ Владимир Пименов

Российская академия художеств сообщила об уходе из жизни народного художника РФ Владимира Пименова.«Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов — народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств», - сообщил во вторник Telegram-канал академии.