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Политолог Хамер: 80% немцев хотят не уничтожить демократию, а вернуть ее

Политолог Хамер: 80% немцев хотят не уничтожить демократию, а вернуть ее

Ася Семичаевская/ТАСС 80% немцев поддерживают оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) не потому, что хотят уничтожить демократию, а потому, что хотят вернуть управление страной в руки общества.

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