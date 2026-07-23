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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте о том, что Кукурелья хочет сделать тату с его лицом после победы на ЧМ: «Я сказал ему, что он сумасшедший, но обещания нужно выполнять. Марк – человек слова»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о том, что  Марк Кукурелья может сделать татуировку с его лицом.

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