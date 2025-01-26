Украрбайтеры: Хотя «Європа це не Україна!», но обратной дороги нет

Вряд ли украинских беженцев отпустят назад, во избежание краха экономики стран Восточной Европы Юрий Енцов Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Александр Шатилов Европа и так сталкивается с множеством экономических угроз, подпитываемых бесноватыми политиками, а тут еще на ее экономику может обрушится новая напасть в случае наступления мира на Украине.