Женщину выставили за дверь в РКВД, минздрав разбирается в случившемся

Женщина потребовала, чтобы одноразовую простыню постелили при ней, но медсестра отказалась, так как сделала это раньше В Республиканском кожно-венерологическом диспансере 11 июня выставили за дверь пациентку.
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