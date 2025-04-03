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Царьград

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Дакар переименует бульвар де Голля в честь премьер-министра Мамаду Диа

Дакар переименует бульвар де Голля в честь премьер-министра Мамаду Диа

В Дакаре переименуют бульвар Шарля де Голля в честь первого премьер-министра Сенегала Мамаду Диа. Это произойдет в рамках празднования 65-летия независимости страны.

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