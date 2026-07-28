Эксперт раскрыл подробности о заманивании банками пенсионеров

Обещания доходности до 20 процентов годовых сегодня для банков не более чем маркетинговый инструмент, рассчитанный на привлечение в первую очередь пожилых клиентов, а одной из особенностей таких акций является их краткосрочность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии