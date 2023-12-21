Психолог назвала способы помочь попавшему в плохую компанию ребенку

Психолог Исраелян: ребенок может попасть в плохую компанию из-за одиночества Что делать, если ребенок попал в плохую компанию, как в популярном сериале «Слово пацана», рассказала руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян.
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