Психолог назвала способы помочь попавшему в плохую компанию ребенку

Психолог Исраелян: ребенок может попасть в плохую компанию из-за одиночества Что делать, если ребенок попал в плохую компанию, как в популярном сериале «Слово пацана», рассказала руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян.