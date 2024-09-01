Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Строительная тачка из автомобильной покрышки

Используя старую автомобильную покрышку, можно сделать своими руками удобную строительную тачку, которая пригодится в частном доме как во время строительно-ремонтных работ, так и при выполнении повседневных дел.

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