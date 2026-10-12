ВСУ атаковали реанимобиль в Курской области: ранения получил фельдшер

В Беловском районе Курской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал реанимобиль, который направлялся за пострадавшими, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л В Латвии восстано...
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым