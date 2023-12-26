Сотрудники УМВД России по Камчатскому краю посещают подшефные детские социальные учреждения в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю поздравили воспитанников подшефного Камчатского санаторного школы-интерната с самым волшебным праздником в году.