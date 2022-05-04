Пора худеть: на фоне нарастающих проблем с продовольствием ВОЗ «вовремя» вспомнила об опасном ожирении Европы

Всемирная организация здравоохранения заявила 3 мая, что «эпидемические» показатели избыточного веса и ожирения связаны с более чем 1,2 млн смертей ежегодно в Европе, призывая к скорейшим изменениям в политике, чтобы обратить вспять опасную тенденцию.