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Пора худеть: на фоне нарастающих проблем с продовольствием ВОЗ «вовремя» вспомнила об опасном ожирении Европы

Пора худеть: на фоне нарастающих проблем с продовольствием ВОЗ «вовремя» вспомнила об опасном ожирении Европы

Всемирная организация здравоохранения заявила 3 мая, что «эпидемические» показатели избыточного веса и ожирения связаны с более чем 1,2 млн смертей ежегодно в Европе, призывая к скорейшим изменениям в политике, чтобы обратить вспять опасную тенденцию.

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