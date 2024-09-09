Топ-менеджеры «Корпорации СТС», чья компания допустила мусорный коллапс в Югре, почти в полном составе посетили инаугурацию Кухарука

Руководство «Корпорации СТС», чья компания – регоператор «Югра-Экология» – оказалась в эпицентре скандала из-за мусорного коллапса в городах Югры, почти в полном составе посетило инаугурацию губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии