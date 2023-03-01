Наш потерянный мир

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В МИД РФ выразили обеспокоенность провокациями Киева с радиоактивными веществами

В МИД РФ выразили обеспокоенность провокациями Киева с радиоактивными веществами

Россия обеспокоена информацией о возможной провокации Киева с радиоактивными веществами. Так официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала данные о доставке контейнеров с радиоактивными веществами в порты Черноморска и Одессы.

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