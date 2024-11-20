Liudmila Kosteley

А кто Вторую Мировую, как не США приготовили для СССР. Как и сейчас клоуна США приготовили и снова они всем руководят. Я 10 лет пишу, что надо бить "по гнезду" (США). Пока их не успокоят, так и будем воевать. И сейчас, США нас с Европой стравливает, а сами "чистенькие". А Украину мы отобьём и придётся НАМ восстанавливать. А Киев? Шарахнули бы по США и достаточно бы было