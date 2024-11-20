Подписание обновленной ядерной доктрины в ситуации 19 ноября 2024 года, после информации о разрешении бить американскими ракетами по России – это не какой-то там символ…Это даже не намек…Это прямое предупреждение:– поражение России невозможно;- на территориальные уступки тоже надеяться не стоит, все российские территории прикрыты ядерным зонтиком;- если для защиты понадобиться применить ЯО, оно будет применено.
Недооценка решимости Путина – самая большая ошибка Запада
Комментарии
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Семен Демин
Именно при Сталине началась великая отечественная война. А вы говорите ничего такого не было бы при нем. Где логика?
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4 час.
Семен Демин
Что же Сталин их не снес?
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4 час.
Liudmila Kosteley
А кто Вторую Мировую, как не США приготовили для СССР. Как и сейчас клоуна США приготовили и снова они всем руководят. Я 10 лет пишу, что надо бить "по гнезду" (США). Пока их не успокоят, так и будем воевать. И сейчас, США нас с Европой стравливает, а сами "чистенькие". А Украину мы отобьём и придётся НАМ восстанавливать. А Киев? Шарахнули бы по США и достаточно бы было
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3 час.
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